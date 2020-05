Gefährlicher Zwischenfall im Schrottmeiler Temelin

„Viele Sicherheitsprobleme in letzten zwei Jahrzehnten nicht behoben“

„Die Kombination russischer Reaktor- mit US-amerikanischer Technik wie hier hat in den letzten Jahrzehnten ihre Störanfälligkeit bewiesen und wurde bereits bei den Verhandlungen zum Melker Protokoll aufgezeigt“ erinnert Litschauer. Global-2000-Nuklearexperte Reinhard Uhrig kritisiert, dass viele der aufgezeigten Sicherheitsprobleme in den letzten zwei Jahrzehnten nicht behoben worden seien. Eine ganze Phalanx an rot-weiß-roten Nukleargegnern fordert einen sofortigen Betriebsstopp im Atomkraftwerk - zumal das Problem der Atommülllagerung nicht gelöst sei.