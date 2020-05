Zu Ulrike Lunaceks Rücktritt: Fertiggemacht

Wollen wir uns diesem „Gutmenschen“-Vorurteil schon nicht anschließen, so bleibt trotzdem nicht zu übersehen, dass viele aus den Reihen der rüden Lunacek-Bekämpfer überdurchschnittliche moralische Ansprüche an die Gesellschaft, an die Mitmenschen stellen. Aber nicht unbedingt an sich selbst.