„Ärzte & Schwestern“ für Geräte in der Gastronomie

„Wir wissen, auf welche Feinheiten es ankommt“

Die ausgebildeten Mechatroniker und Elektriker des Unternehmens mit Standorten in Innsbruck und in Stumm im Zillertal haben in den vergangenen Jahren unzählige Gastronomieküchen repariert. „Wir wissen daher genau, auf welche Feinheiten es ankommt. Wir sind gleichzeitig Notärzte, Operateure, Chirurgen, Krankenschwestern und Pfleger, wenn es um Gastronomiemaschinen und -geräte geht“, schmunzelt Pancheri.