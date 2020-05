Frauen in Wien jahrelang zu Prostitution gezwungen

Länderübergreifender Ermittlungserfolg für die Polizeibehörden in Österreich, Rumänien und Großbritannien: Diesen gelang es, einen Menschenhändlerring zu zerschlagen, der seit 2012 Frauen in mehreren europäischen Ländern der Prostitution zugeführt haben soll. 28 Opfer - Frauen aus Rumänien im Alter von 18 bis 40 Jahren - sollen über die Jahre teils gewaltsam zur Sexarbeit gezwungen worden sein, gut die Hälfte davon in Wien.