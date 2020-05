„Der Inhalt des Ibiza-Videos ist zum Haareraufen“

In drei Wochen geht der Untersuchungsausschuss zur Ibiza- und Casinos-Postenschacher-Affäre an den Start. Die beiden Fraktionsführer Stephanie Krisper (NEOS) und Kai Jan Krainer (SPÖ) im „Krone“-Doppelinterview über erste Fragen an die Ibiza-Hauptdarsteller, Auskunftspersonen nach der Sommerpause und ihre Sorge, dass Türkis-Grün die Aufklärung torpediert.