Kritik: „Planlosigkeit in der Bildungsdirektion“

Unklar sei nach auch, welche Regeln für Lehrer gelten, die an mehreren Schulen unterrichten. „Aufgrund der Coronakrise wird ja empfohlen, den eigenen Radius möglichst gering zu halten. Was bedeutet das dann zum Beispiel für einen islamischen Religionslehrer? Darf der aktuell dann statt an zehn nur an einer Schule unterrichten?“, wirft Polivka ein. Bildungsdirektor Rudolf Mair betont auf Anfrage, dass die Bildungsdirektion für Entscheidungen auf Informationen des Bildungsministeriums angewiesen sei. „Danach müssen wir uns richten.“