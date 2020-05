So denken die steirischen Corona-Skeptiker

Impfgegner lädt zu Demo in Landeshauptstadt

In Graz ist für 23. Mai eine Corona-Demo angekündigt. Der Organisator ist einschlägig bekannt: Daniel Stoica vertritt die Theorie der „5 biologischen Naturgesetze“, die von dem deutschen Arzt Ryke Geerd Hamer erfunden wurde. Hamer wurde seine Approbation entzogen, er war mehrmals in Haft und lehnt die Schulmedizin ab, weil sie „jüdisch“ sei. Stoica ist außerdem Impfgegner. „Impfungen haben bis jetzt nie geholfen. Sie vergiften den Körper mit Aluminium und Giftstoffen“, sagt er. Ob er an die weit verbreitete Theorie glaube, Bill Gates sei für das Virus verantwortlich? Darüber wisse er nicht genug, weicht Stoica aus. Er erwartet bei der Demo „mindestens 280 Teilnehmer“.