Der Ärger bei den Tiroler Kinobetreibern ist groß

Er führt das Metropol Kino bereits in vierter Generation. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass das Gebäude in unserem Eigentum ist und wir uns dadurch diverse Kosten sparen. Zudem waren die vergangenen Wirtschaftsjahre sehr gut. Wir konnten uns einige Reserven aufbauen“, betont Hueber. Die Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. „Doch hoffentlich kommt es nun auch endlich zur Auszahlung. Weitere finanzielle Hilfen hätten wir uns erhofft“, so Hueber.