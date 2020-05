Lastwagen stürzt sechs Meter über Böschung

In den Morgenstunden des 14. Mai ereignete sich auf der A9 bei Kalwang ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Lkw. Im Baustellenabschnitt, welcher derzeit zwischen Mautern und Kalwang als Gegenverkehrsbereich geführt wird, geriet ein Sattelschlepper auf die Gegenfahrbahn. Grund dafür dürfte wohl Sekundenschlaf gewesen sein. Der Lastkraftwagen durchbrach in weiterer Folge die Leitschiene und stürzte nach dem Anprall an eine Autobahnbrücke rund sechs Meter über die Straßenböschung in die Tiefe.