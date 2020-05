Hotelier zu Grenzöffnung: „Große Erleichterung“

"Ganz große Erleichterung“, herrsche nun bei ihm und seinen Kollegen, meint Hans Gruber, der in Obertauern ein Hotel betreibt. „Wir haben am Mittwoch schon gemerkt, dass Anfragen per Mail und Telefon wegen Zimmerbuchungen steil nach oben gegangen sind“, erzählt Gruber. In der gesamten Branche sei die Euphorie über die Grenzöffnungen ab 15. Juni bemerkbar. „Es ist jetzt endlich wieder mehr Hoffnung in Sicht“, erklärt der 60-Jährige. Er hoffe, dass die Wirtschaft mit einer solchen Perspektive pünktlich zur Sommersaison ein wenig in die Gänge kommen werde.