Milizsoldaten trainieren Fiebermessen und Schießen

„186 Milizsoldaten wurden einberufen, davon wohnen 130 in Kärnten. Da aber einige von ihnen vom Dienst befreit wurden - zum Beispiel, weil sie in der kritischen Infrastruktur arbeiten -, sind vergangene Woche 110 Soldaten eingerückt“, erklärt Axel Stupnik, der Kommandant der Kärntner Milizsoldaten, bei einem Lokalaugenschein am Schießplatz Marwiesen. Auf dem weitläufigen Gelände wird ein Teil der Soldaten auf den Einsatz vorbereitet, der andere Teil verbleibt in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau.