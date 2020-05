Onkel und Neffe gingen auf gemeinsame Diebestour

Polizei war Verdächtigen schon auf den Fersen

Am 12. Mai schlugen die beiden wieder zu, befüllten in einem Baumarkt in Seiersberg ihre Einkaufswagen mit hochwertigen Werkzeugen wie Bohrmaschinen, Akkuschrauber und Winkelschleifer. Dabei wurden sie von den Kräften der EGS beobachtet. Unerwartet verließen sie dann aber den Baumarkt und ließen den Wagen im Geschäft zurück. Weil sie sich ertappt fühlten?