Gemeinden in Finanznot - Prüfungen nun ausgesetzt

Gefürchtete Prüfungen auf Eis gelegt

Nachdem die Gemeindeaufsicht des Landes mit Wolfgang Wlattnig an der Spitze erstmals in der Geschichte vor wenigen Tagen eine Budgetwarnung an alle 286 weiß-grünen Gemeinden ausgeschickt hat, dreht man nun an weiteren Schrauben: „Um die Liquidität der Kommunen zu stärken, wollen wir deren Überziehungsrahmen ausweiten; das wird von der Landesregierung am Donnerstag voraussichtlich beschlossen“, sagt Wlattnig im „Krone“-Gespräch. Zudem verzichten die Landesexperten vorerst auf die (von vielen Bürgermeister gefürchteten) Gebarungsprüfungen.