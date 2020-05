Roboter als Barkeeper für „coronasicheres“ Bier

Das Bier am Tisch per App bestellen, online bezahlen - und dann vom Roboter an der Theke überreichen lassen. Ein Beisl in Sevilla will so „coronasicheren“ Biergenuss bieten. Der Roboter könne bis zu 600 Gläser Fassbier pro Stunde servieren, sagte der Betreiber des Lokals am Dienstag. Das Verfahren funktioniere völlig kontaktlos. Der Roboter ist den Angaben zufolge der erste dieser Art.