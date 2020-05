Fußballer im Licht - der Rest weiter im Schatten

„Man kann schon einiges machen“, sagte Sportminister Werner Kogler zur Presse in Bezug auf die Möglicheiten der einzelnen Mannschaftssportarten - immer die Zwei-Meter-Abstandsregel wahrend natürlich. Was damit abseits der Fußball-Bundesliga künftig aber wirklich möglich und erlaubt ist, blieb beim Pressetermin der Minister großteils unklar. Was den Zorn und die Unsicherheit der Klubvertreter erhöhte.