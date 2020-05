Bleibt Sidney Sam? „Altach ist eine Option“

Am 30. Juni läuft der Vertrag von Altachs Topspieler Sidney Sam aus. Schon jetzt steht fest, dass sich der in die Traumelf der Rheindörfler gewählte Deutsche nicht zu diesem Zeitpunkt verabschieden wird. „Ich werde auf jeden Fall bis zum letzten Saisonspiel da bleiben, auch über das Vertragsende hinaus“, sagt Sam. Der Linksfuß wird erst nach Saisonende über seine Zukunft entscheiden. Da schlagen offensichtlich zwei Herzen in seiner Brust: "Altach ist eine gute Option für mich, es gefällt mir hier sehr gut. Aber ich muss auch an meine Familie denken, wir haben unseren Lebensmittelpunkt in Düsseldorf, wo seine Frau Joyce und die beiden Söhne Adrian Romeo (7) und Gabriel-Elias (4) leben.