Sleaford Mods: „Sind die Stimme der Unterdrückten“

Ist vielleicht auch dein Zugang zur Musik anders als früher? Siehst du die Band als wichtiger oder diverser an?

Der Zweck der Band ist ein anderer, das brauche ich nicht leugnen. Ich bin heute weder arbeitslos, noch habe ich einen normalen Job. Ich lebe in einem Haus in Nottingham, in einer durchaus schönen Gegend. Da hat sich natürlich viel verändert. Es ist heute nicht schwerer, Dinge zu finden, über die man schreiben will, es ist nur anders. Vor fünf Jahren war ich vom finanziellen Standpunkt her, aber auch emotional eine andere Person als heute. Ich will aber immer ehrlich zu mir und allen anderen sein und deshalb hat sich auch mein Schreiben nicht verändert. Das Wichtigste ist nur, dass du deinen Biss behältst. Warum soll der auch weggehen? Ich glaube, wir haben schon oft bewiesen, dass wir noch hungrig sind. Die Musik hat von ihrem Gewicht über die Jahre nichts verloren. Die Präferenzen der Fans sind vielleicht unterschiedlich, aber unser Material ist immer noch aus einem Guss.