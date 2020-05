Onkel Rudi (96) siegte im Kampf gegen Coronavirus

„Mein Mann war ebenso infiziert“

Zwei Wochen später schwanden seine Kräfte nur so dahin. Er hüstelte und war sehr müde - Covid-19 positiv! „Er war dann drei Wochen in Waidhofen an der Thaya im Spital. Nachdem wir täglich Kontakt hatten, wurden wir auch getestet. Mein Mann war ebenso infiziert, und somit waren auch wir vier Wochen in Quarantäne“, so die Verwandte.