Verkehrsunfälle forderten mehrere Verletzte

Auch auf der A10 krachte es am Samstag: Ein 32-jähriger Flachgauer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte samt Anhänger gegen die Leitschiene. Durch den Schleudervorgang wurde der Anhänger samt Deichsel ausgerissen. In weiterer Folge kippte der Anhänger um und kam quer zur Fahrbahn am rechten Fahrstreifen zum Liegen. Das Anhängergespann wurde von einem Kran der Freiwilligen Feuerwehr Puch gehoben und einer Abschleppfirma abtransportiert.