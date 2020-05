Salzburg fordert klare Regelung für Bäder-Öffnung

Etliche Bestimmungen seien nicht nur für ihn schwer nachvollziehbar. So sind etwa die Bäder seit Mitte März gesperrt, die Schwimmvereine hätten keine Möglichkeit zum Training. „Wenn jeweils nur auf jeder äußeren Bahn ein Schwimmer trainiert und der Trainer am Beckenrand steht, dann kann ich das Problem nicht erkennen“, sagte der Politiker bei einem Mediengespräch am Freitag. Ähnlich verhalte es sich beim Tennis, wenn der Trainer viele Meter vom Sportler entfernt stehen kann. „Wenn das so weiter geht, wird es bald viele Profivereine nicht mehr geben“, so Auinger. „Alle erwarten klare Auskünfte und Regeln. Besser wären weniger Pressekonferenzen der Bundesregierung, dafür klare Vorgaben.“