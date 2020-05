Metro in Paris nur mit gültiger Arbeitsbestätigung

Kein Ende der Zettelwirtschaft in Frankreich in Sicht: In Paris müssen Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln ab Montag zu Stoßzeiten eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorweisen. Diese sei morgens zwischen 6.30 und 9.30 Uhr und abends zwischen 16 und 19 Uhr notwendig, erklärte die Präsidentin der Hauptstadtregion, Valérie Pécresse, am Freitag. Frankreich beklagte inzwischen mehr als 26.000 Menschen, die am Coronavirus verstorben seien.