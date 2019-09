Fahrerlose Pariser Metro rast durch drei Stationen

Fahrerlose U-Bahnen in mehreren Städten

In mehreren Städten Europas - etwa Barcelona, Budapest, Rom, Turin, Nürnberg oder Kopenhagen - sind mittlerweile fahrerlose U-Bahn-Züge im Einsatz. Auch in Wien soll die derzeit im Bau befindliche U5 (Bild oben) ohne Fahrer auskommen. Allerdings werden laut Wiener Linien in den ersten Betriebsjahren zwischen 2022 und 2025 noch Zugsführer an Bord sein.