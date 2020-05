Mit 48 Jahren: Tiroler ältester Zivi Österreichs

„Näni“, im Oberland der Name für den „Opa“, wie der Zirler liebevoll von seinen neuen Zivi-Kollegen genannt wird, bewegt nun im Material- und Logistikzentrum in Telfs an guten Tagen rund 2,5 Tonnen Hilfsgüter - hauptsächlich medizinische Artikel „Wir beladen ab 7.30 Uhr die Lkw, die das Material zu den Umschlagplätzen in die Bezirke oder in die Krankenhäuser bringen“, erklärt der 48-Jährige, der ein Vorbild für jüngere Menschen sein will. „Anpacken in Krisenzeiten“, sagt der bis zum 30. Juni im Dienst stehende Tiroler, „lernt man nicht in der virtuellen Welt der sozialen Medien, sondern im realen Leben.“