US-Stars feiern Jennifer Aniston für unfeine Geste

„Genau, was ich fühle“

Ihre „Friends“-Kollegin Lisa Kudrow postete als Kommentar klatschende Hände. Model Naomi Campbell schrieb an Aniston: „Fakten 100“. Oscar-Preisträgerin Julianne More postete Flammen dazu und US-Talkstar Oprah Winfrey schrieb: „Nichts als Respekt für unsere Präsidentin Jennifer Aniston.“ Filmstar Michelle Pfeiffer meldete sich ebenfalls und erklärte: „Genau, was ich fühle.“