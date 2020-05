Sieben Malteser-Welpen in Katzenboxen gepfercht!

Polizisten hielten am 7. Mai 2020 um 12.50 Uhr am Grenzübergang Suben einen Kleintransporter an, dessen 22-jähriger rumänischer Lenker auf der Ladefläche in drei Katzenboxen insgesamt sieben Malteser-Welpen transportierte. Die Boxen waren so aufgestellt, dass eine ausreichende Frischluftzufuhr nicht gegeben war. Es fehlte eine Futter- und Wasserversorgung, die Transportboxen waren voller Exkremente.