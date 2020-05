Zwei Alpinistinnen bei Lawinenabgang verletzt

Nach Lawinenabgängen in St. Anton und Sölden startete die Bergrettung am Donnerstagvormittag die Suche nach drei Personen, die eventuell verschüttet worden waren. Wie sich herausstellte, wurden in St. Anton zwar zwei Tourengeherinnen (28 und 37) verletzt, aber nicht verschüttet. Auch in Sölden konnte Entwarnung gegeben werden.