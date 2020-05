Nordrhein-Westfalen erlaubt Amateur-Fußball

In Österreich fiebert man der Entscheidung über die Fortsetzung der Bundesliga entgegen. Noch in dieser Woche soll eine endgültige Entscheidung darüber gefällt werden. Eine Fortsetzung mit Geisterspielen wird es wohl werden. Diese Entscheidung haben unsere Nachbarn aus Deutschland bereits gestern getroffen. Da dürfen David Alaba und seine Münchner in der Bundesliga ab 15. Mai wieder dem runden Leder nachjagen. Doch unser Nachbarland geht noch einen Schritt weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt den Bundesländern in der Corona-Krise mehr Entscheidungsfreiheit und Verantwortung.



Nicht nur Training - auch Wettbewerbe ab 30. Mai erlaubt

Als erstes Bundesland in Deutschland springt Nordrhein-Westfalen (NRW), mit knapp 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, auf diesen Zug auf und erlässt folgenschwere Lockerungen im Sport. So geht aus einem Schreiben der NRW-Landesregierung hervor, dass seit gestern auch wieder das kontaktlose Training erlaubt sei und ab dem 30. Mai 2020 „die Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen Räumen wieder gestattet werden.“ Ebenfalls erlaubt seien „sportliche Wettbewerbe im Kinder- und Jugendsport sowie im Amateursport“. Dies bedeutet, dass die Klubs in diesem deutschen Bundesland, auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Unterhaus hoffen dürfen.



Auch die Nutzung von Umkleiden und Sanitäranlagen ist - unter Beachtung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen - dann wieder gestattet. Zusammengefasst heißt das: Sportvereine, die bis dato auf Trainingseinheiten verzichten mussten, dürfen ab Ende Mai wieder in den ganz normalen Trainingsbetrieb einsteigen - mit Körperkontakt!



Österreich wartert noch auf Verordnung für den Start

Davon sind wir in Österreich leider noch weit entfernt - gibt es nicht einmal noch die Verordnung für den „sanften“ Trainingsstart am 15. Mai ohne Körperkontakt und mit zwei Meter Abstand. Diese Entscheidung in NRW werden die Amateur- und Hobbykicker in Österreich wohlwollend aufgenommen haben und hoffen jetzt natürlich auch auf ein ähnliches Szenario in Österreich. Immerhin meinte Gesundheitsminister Rudolf Anschober er werde mit großem Interesse die Entscheidungen in Deutschland verfolgen.