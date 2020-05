Wo Wiener in Niederösterreich noch willkommen sind

Doch im bekannten Weinbauort Gumpoldskirchen im Bezirk Mödling will man die Rieden nicht für Auswärtige abriegeln. „Wir haben Verständnis, wenn Ausflügler aus der Stadt jetzt noch lieber ins Freie strömen“, sagt etwa Hans Tröber von der Mödlinger Bezirksbauernkammer. Und Bürgermeister Ferdinand Köck betont: „Gäste aus Wien sind uns immer willkommen, aber alles mit Maß und Ziel.“ Was er damit meint: „Wir appellieren an die Vernunft der Spaziergänger, bestehende Regeln einzuhalten.“ Konkret geht es etwa darum, Autos nicht kreuz und quer am Straßenrand abzustellen. „Es gibt genug reguläre Parkplätze auch am Ortsrand“, so Köck. Zudem sollte Müll von der Jause wieder mitgenommen werden. Und zu guter Letzt: „Wir ersuchen alle, vorgesehene Wanderwege und Mountainbike-Routen nicht zu verlassen.“