Boston Marathon daheim in Rekordzeit absolviert

Jährlich wird in Neuengland am dritten Montag im April anlässlich des Patriot‘s Day der Boston Marathon angesetzt. Auf Grund der Coronakrise fiel das Laufspektakel heuer naturgemäß ins Wasser. Die Behindertensportler setzten ihn allerdings kurzerhand von daheim aus um. Auf Initiative des Vorjahressiegers Daniel Romanchuk fanden sich mehr als 70 Athleten aus sechs Kontinenten zur selben Zeit online ein, um gemeinsam daheim auf der Rolle zu radeln, was das Zeug hält.