Rund 250.000 Steirer arbeitslos oder in Kurzarbeit

„Ungeahnte Wucht“

„Die Coronakrise hat den steirischen Arbeitsmarkt in ungeahnter Wucht getroffen: Rund 250.000 Menschen in unserem Bundesland sind entweder arbeitslos gemeldet oder befinden sich in Kurzarbeit“, erklärt der Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark, Karl-Heinz Snobe. Vom explosionsartigen Anstieg der Arbeitslosigkeit sind in Relation Frauen (+106,2 Prozent) massiver betroffen als Männer (+95,6 Prozent).