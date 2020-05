Durch Corona-Pandemie 1700 Trauungen verschoben

Eigentlich sollte es der schönste Tag im Leben werden, doch die Corona-Pandemie macht vielen Paaren einen Strich durch die Rechnung, weil Trauungen nur im kleinsten Rahmen abgehalten werden dürfen. Insgesamt standen heuer in Österreich mehr als 40.000 Hochzeiten auf dem Programm, in Kärnten waren es mehr als 2000. Doch rund 1700 Paare haben sich entschlossen, ihren schönsten Tag zu verschieben. Und zwar auf den Herbst oder gar auf 2021. Aus den Wunschterminen 15.5. 2020, 6.6.2020 oder 8.8.2020 wird also heuer nichts, es sei denn, man entschließt sich vorerst nur für eine Trauung am Standesamt im kleinen Kreis und holt die kirchliche Vermählung später nach.