Wirte liefern Schmankerln

Aufgetischt wird derzeit nur via Liefer- oder Abholservice, doch die heimischen Gastronomen bereiten sich auf eine Wiedereröffnung ihrer Lokale am 15. Mai mit viel Elan vor. Einer der heimischen Parade-Gastgeber, Michael Grossauer, hat mit seiner El- Gaucho-Crew in Baden auf die Corona-Krise reagiert. Neben Lieferservice via Zustelldienst bietet er Online-Bestellungen an. „Es gibt Schmankerln im Glas. Auch von unserem Schwesterbetrieb in Graz“, berichtet der Patron. So kann man sich Trüffelgnocchi ebenso schicken lassen wie Fischsuppe und Grillplatten zum Selbergaren. Abgeholt kann mittwochs und freitags nach Vorbestellung werden. Doch bald schon wird dieses Service zurückgefahren. Der El- Gaucho-Chef: „Für den 15. Mai sind die Anfragen hoch. Wir haben viele Reservierungen. Im Außenbereich können wir dank Hilfe der Stadt etwas ausweiten.“