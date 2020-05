Mehrere Brände forderten steirische Feuerwehren

Zu gleich mehreren Bränden mussten in den vergangenen Stunden steirische Feuerwehren ausrücken. In Kindberg kam es in einem Haus zu einem Kaminbrand, in Deutschlandsberg führte der Einsatz zu einer Gärtnerei, und in Kraubath dürfte heiße Grillasche Holz in Flammen gesetzt haben. Es gab zum Glück nirgendwo Verletzte.