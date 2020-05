Wien: Gfrett um Beiträge für Hort und Kindergarten

Grund für die Ungleichheit sind die Förderrichtlinien der Stadt Wien. Die machen einen Unterschied zwischen privaten und privaten-geförderten Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Ersteren müssen ihren Betrieb ohne Förderung finanzieren und bekommen auch jetzt in der Krise nichts. Für private-geförderte Einrichtungen hingegen hat man eine Sonderfinanzierung in Millionenhöhe beschlossen. Diese muss direkt an die Eltern, in Form von niedrigeren Beiträgen während der Abwesenheit ihrer Kinder, weitergegeben werden.