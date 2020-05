Bürokratischer Hürdenlauf für Pflegebonus

Kompliziertes Verfahren

„Es beginnt mit einem sechsseitigen Antrag, der bei uns nur auf Deutsch verfügbar ist“, erklärt Ingrid Konrad, die Geschäftsführerin der Agentur „Glücklich daheim“ in Raaba-Grambach. Der Antrag muss beim Land eingebracht werden - nach einer Prüfung erfolgt die Antwort an den Antragsteller, der in unserem Bundesland übrigens die zu betreuende Person ist. „Diese oder ihre Angehörigen müssen nun in Vorleistung gehen und der Betreuerin das Geld überweisen“, sagt Konrad.