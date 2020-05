Videochat im Pflegeheim: Besuche ab Montag erlaubt

Gerade in den vergangenen Wochen hatte die ältere Generation mit Einsamkeit schwer zu kämpfen. In den Pflegeheimen und Seniorenresidenzen gab es Besuchsverbot von den Angehörigen. Das wird ab Montag gelockert. Gegen Voranmeldungen dürfen wieder Eltern und Großeltern besucht werden. Wenn es machbar ist, soll das Treffen mit dem nötigen Sicherheitsabstand und Masken im Freien abgehalten werden. Sonst ist in den Heimen dafür ein Zimmer reserviert. Eine Plexiglaswand gehört zu den Schutzmaßnahmen dazu.