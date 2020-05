Italiener rätseln, wen sie nun besuchen dürfen

Lockerungen - aber dennoch begrenzt

Italien hebt ab dem 4. Mai eine Reihe von Beschränkungen auf, allerdings weniger, als sich die Italiener erhofft hatten. So erlaubt die Regierung etwa wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Auch die Wirtschaft soll in mehreren Etappen starten. Italiens Schulen bleiben aber bis zu den Sommerferien geschlossen, sie öffnen die Tore erst wieder im September. Italien registrierte seit Februar bisher mehr als 27.000 Corona-Tote.