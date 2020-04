Italien: „Können Lockdown nicht verlängern“

Höchstpreis für Atemschutzmasken

Conte kündigte an, dass Italien einen Höchstpreis für Atemschutzmasken einführen wird. Damit soll der Spekulation Einhalt geboten werden. Außerdem sollen Antikörper-Tests in ganz Italien durchgeführt werden. Conte schloss nicht aus, dass Kirchen den Gläubigen wieder für Messen und Trauerzeremonien offenstehen könnten. Es sei schmerzhaft, dass in dieser Phase des Lockdown keine Trauerzeremonien stattfinden konnten, sagte der Premier.