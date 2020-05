Herzogin Camilla nimmt heimlich Ballettunterricht

Der Ehefrau von Prinz Charles machen die Tanzstunden mit ihren Freunden riesigen Spaß. In einem Videoanruf mit Darcey Bussell, der Präsidentin von Royal Academy of Dance, und der „Silver Swans“-Botschafterin Angela Rippon verriet die Herzogin: „Ich habe mich mit einer Gruppe alter Freunde zusammengetan. Wir vier trampeln etwas herum. Wir sind dabei in London, wir machen das einmal pro Woche und es macht einen großen Unterschied. Ich habe das Tanzen schon immer geliebt, aber ich habe noch nie Ballett gemacht. Ich mag das Gefühl, dass wir dabei alle in einem Boot sitzen.“