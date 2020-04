Auf Corona-Party folgte Spuck-Attacke

Eine feuchtfröhliche Poolparty schlug unlängst hohe Wellen – die Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch in einem anderen Fall ist die Justiz aktiv: Es war die erste Corona-Party in der Steiermark, die aufgeflogen war – zwei Männer und zwei Frauen (18, 19, 21, 24) hatten am 27. März auf einem Balkon gefeiert und einen Unternehmer angepöbelt.