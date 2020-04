Steirische Forscher wollen Schiffe „grüner“ machen

Wenn die großen Containerschiffe dieser Welt über die Meere fahren, wird der Großteil mit Schweröl angetrieben - und belastet so die Umwelt stark. In Graz wird an einer weitgehend emissionslosen Hochseeschifffahrt geforscht. Diese Woche wurde ein Riesen-Motor geliefert, der erste Einsatz ist dann in Schweden geplant.