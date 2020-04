Chris Lohner: „Radfahrer gehören registriert!“

„Sprung ins Gebüsch“

Empört schreibt sie: „Ich quengle hier nicht rum, aber ich komme soeben nach Hause, wäre fast im Straßengraben gelandet - ja, nur fast, was sie vielleicht jetzt freundlicherweise nicht kommentieren müssen - nachdem vier Radfahrer nebeneinander die ganze Straße blockiert haben und in einem Affenzahn hinter mir daherkamen. Ohne zu klingeln, ohne irgendeine Warnung abzugeben. Bin ziemlich erschrocken ... Gestern allerdings hätte ich auch noch Gelegenheit gehabt, im Affekt zur Mörderin zu werden, weil mein Hund, an der Leine, fast von einer Gruppe Radfahrer zumindest schwer verletzt worden wäre, hätte ich den Sprung ins Gebüsch mit Shirleyhund nicht rechtzeitig geschafft ... und so in dieser Art geht es jetzt seit Wochen dahin ...“