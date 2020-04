Corona-Erinnerungen für die kleine Anna

Aus diesem Grund hat sich Opa Pepi mit einer unglaublich kreativen Grußbotschaft für seine Enkelin an die „Tiroler Krone“ gewandt: „Hallo kleine Anna, mein Sonnenschein! Du fehlst mir und auch deiner Oma sehr. Ich denke tagtäglich an dich und habe, da ich ja derzeit viel Zeit zur Verfügung habe, für deine Puppenküche Möbel fabriziert, auf denen wir mit unserer Familie abgebildet sind. Wenn wir das Virus überstanden haben, sind das deine ganz persönlichen Corona-Erinnerungen an deinen Opa Pepi. Ich hoffe, die Möbelstücke gefallen dir. Ich hab dich wirklich ganz fest lieb.“