Widersprüchliche Regelung schafft nur Unsicherheit

„Das geht an der Realität vorbei und es droht dadurch völliges Chaos“, schüttelt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft younion, Christian Jedinger, über die am Samstag in Kraft getretene Landes-Verordnung zur Öffnung der Kindergärten den Kopf. Dort ist einerseits davon die Rede, dass die Kinderzahl reduziert werden soll und Kinder zu Hause betreut werden sollen. Andererseits wird schon im nächsten Absatz verordnet, dass für alle Kinder - unabhängig der Situation der Eltern - die Betreuungsangebote sicherzustellen und anzubieten sind.