Süße Mehlspeisen als „Motivationsspritze“

Das Krankenhauspersonal ist in Corona-Zeiten seit Wochen besonders gefordert. Im Landesklinikum in Scheibbs bedankte sich die Direktion jetzt mit einer netten Geste bei allen Mitarbeitern: Für eine kleine Jause gab es Cremeschnitten und Nussrouladen für alle. Pressekoordinatorin Isabella Karner (2. v. li.) und Diätologin Sandra Frühwirth überbrachten die süße Überraschung an die diensthabenden Kollegen wie etwa Leopold Thomasberger (li.) und Oberarzt Werner Schwab. „Das ist eine echte Motivationsspritze mit Zuckerguss und Schokolade!“, lautete die begeisterte Reaktion.