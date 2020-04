Viertel der Schüler lernt nicht mal 3,5 h täglich

Rückkehr an Schulen in Etappen „ein guter Kompromiss“

Das etappenweise Zurückkehren an die Schulen ist für Spiel jedenfalls ein guter Kompromiss. Es sei auch ein Herantasten, ein Erproben: Wie gut funktionieren das Abstandhalten, die Hygienemaßnahmen, der Unterricht unter diesen besonderen Voraussetzungen und nicht zuletzt der Schichtbetrieb in zwei Klassengruppen? „Es macht auch Sinn, zuerst die Jüngeren zurückzuholen. Für sie ist Home-Schooling schwieriger umzusetzen. Sie sind oft noch zu wenig selbständig. Das fällt den höheren Schülern schon leichter. Sie können sich selbst besser organisieren“, so die Bildungspsychologin.