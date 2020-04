„Corona-Feier“: Partytiger kennt auch Putin

Es habe eine Geschäftsbesprechung stattgefunden, danach sei man in den Pool gegangen - so rechtfertigt Anwalt Franz Unterasinger die wohl bekannteste Poolparty des Landes zu Corona-Zeiten, die kürzlich bei einem seiner steirischen Mandanten stattfand. „Wir schöpfen um 3 Uhr in der Früh. Wir sind auf Kurzarbeit“, lacht der angeheiterte Gastgeber in die illustre Runde. Mittendrin in der Champagnerglas-Runde ein kleiner Knirps, der mit seinem Aufblas-Tierchen planscht.