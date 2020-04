Zigarettenstummel lösten Glimmbrand bei Wald aus

Vier weggeworfene Zigarettenstummel lösten am Freitagabend in Unternberg einen Feuerwehr-Einsatz aus: Gegen 18.40 Uhr meldete eine Passantin dem Bürgermeister, dass am Waldrand im Bereich der Moosgrabenbrücke (Unternberg - Pischelsdorf) ein Glimmbrand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen sei.