„Am Schluss können wir dann gemeinsam lachen“

Ins Krankenhaus dürfen die CliniClowns nicht. Darum haben Dr. Fascherl, Dr. Sowieso, Dr. Murx, und wie die 27 CliniClowns in OÖ alle heißen, die Telefonhotline mit der Nummer 0699 1771 2002 eingerichtet. Wer ruft an? „Menschen, die in Altenheimen leben. Viele, die sich beschweren oder einfach einmal mit einem Clown reden möchten“, berichtet Birgit Schwamberger, Sozialbetreuerin und Trainerin. Ihr zweites Ich nennt sich Dr. Drüse.