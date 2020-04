Spargelbauern holen mehr Erntehelfer ins Land

Landwirte tragen Kosten

Um 17.25 Uhr soll die Maschine der Austrian Airlines aus dem rumänischen Sibiu am Airport in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) landen, so Keferböck, Geschäftsführer gegenüber dem „Kurier“. Die Kosten werden laut Keferböck von den Landwirten getragen, rund 15 Betriebe schlossen sich zusammen und starteten die Initiative. Direkt nach der Ankunft werden die Personen noch am Flughafen auf das Coronavirus getestet, sagte Keferböck. Das Ergebnis habe man dann ein, zwei Tage später, so der Geschäftsführer.